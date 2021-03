롤링힐스 호텔, 더 키친 '뉴 아메리칸 다이닝 메뉴' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 해비치 호텔앤드리조트가 운영하는 롤링힐스 호텔은 4일 레스토랑 '더 키친'이 '뉴 아메리칸 다이닝 콘셉트'로 새롭게 개편한 메뉴를 출시했다고 밝혔다.

이번에 선보이는 신메뉴는 퀴노아, 병아리콩, 석류, 아보카도 등 면역력 향상에 좋은 10가지 슈퍼푸드로 구성된 '수퍼 푸드 샐러드'와 갑각류를 끓여 만든 비스크 소스로 맛을 낸 '크랩 페투치네', 미지근한 물에서 장시간 익히는 수비드 방식으로 조리한 '포크 찹' 요리 등이다. 이외에 타코, 홍합 스튜 등 스몰 플레이트 메뉴와 스테이크, 바비큐 플래터 등 라지 플레이트 메뉴, 시그니처 버거, 샌드위치, 파스타 등도 준비됐다. 가격은 1만원대부터다.

더 키친 신메뉴 출시를 기념해 해비치 공식 인스타그램에서는 '더 키친 뉴고메 소문내기 이벤트'를 진행한다. 해비치 인스타그램을 팔로우하고 문제의 정답과, 더 키친 메뉴를 함께 맛보고 싶은 친구를 태그해 댓글로 남기면 추첨을 통해 더 키친 스몰 플레이트 이용권 및 커피 기프티콘을 증정한다.

한편 롤링힐스 호텔은 서울 도심에서 약 1시간 거리인 경기 화성시에 위치했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr