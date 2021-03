광주지역 5개 자치구, 문화예술 강사 등에 민생안정지원금 지급

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시시 5개 자치구가 문화예술 프로그램 강사 등에 대한 지원에 나선다.

광주시구청장협의회(회장 문인)는 코로나19 확산으로 피해를 입은 공공문화시설 프로그램 강사를 대상으로 민생안정지원금을 지급하기로 결정했다고 4일 밝혔다.

이에 5개 자치구는 당초 계획했던 프로그램을 운영하지 못한 시설별 위촉·계약된 정규과정 강사 총 985명을 대상으로 1인당 50만 원씩 총 4억9250만 원을 지급할 계획이다.

지원금은 오는 8일부터 12일까지 각 구청별 시설관리 부서에서 접수해 10일과 17일 2회에 걸쳐 지급될 예정이다.

5개 자치구 여러 곳에서 강사로 활동하는 대상자의 경우 주민등록주소지 관할 자치구에서 1회만 지급받을 수 있다.

문인 광주시구청장협의회장은 “이번 민생안정지원금은 5개 구청장 모두가 코로나19로 어려움을 겪는 문화예술 프로그램 강사에 대한 지원이 필요하다는데 공감한 사안”이라며 “5개 자치구가 적극 협력해 지원금이 최대한 신속하게 집행 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

