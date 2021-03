조규일 진주시장, 진주향교·성균관유도회 진주지부 '간담회'

향교 전교 및 성균관유도회 진주지부 이·취임 회장 격려



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 4일 시청 기업인의 방에서 진주향교 이·취임 전교와 성균관유도회 진주지부 회장 및 임원들과 간담회를 열었다.

조규일 시장은 간담회에 앞서 2일 이임한 이방남 전임 전교의 그간 노고를 격려하고 3년간 진주향교 전교로 재임하면서 향교의 발전에 이바지한 공로로 감사패를 전달했다.

조 시장은 제27대 강원기 전교의 취임을 축하한 뒤 "앞으로도 진주향교와 성균관유도회가 우리 고유의 전통문화와 시민 역량 강화를 위한 교육에 앞장서 달라"고 당부했다.

강원기 전교는 초등학교 교장으로 퇴임한 뒤 진주향교와 성균관유도회진주지부 의전 수석장의, 진주강씨 은열공파 상임부회장을 역임했다.

박종식 유도회장의 경우 2019년 1월 성균관유도회 진주지부 회장으로 보궐 선임된 뒤 잔여임기를 마무리하고 제25대 유도회 회장으로 재취임했다.

