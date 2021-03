[아시아경제 지연진 기자] 대림건설 대림건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 29,500 전일대비 1,000 등락률 -3.28% 거래량 116,783 전일가 30,500 2021.03.04 14:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일대림건설, 도시철도 공사 729억원 수주'북천안 물류센터' 2700억 PF 성사 close 은 1218억원 규모의 인천 서구 석남동 S&K 복합물류센터 신축공사를 수주했다고 4일 공시했다.

해당 건물은 연면적 14만8573.4㎡, 지하1층과 지상 10층 규모다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr