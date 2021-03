속보[아시아경제 정일웅 기자] 대전에서 코로나19 백신을 맞은 20대가 사망했다.

방역당국은 지난 2일 대전의 한 요양병원에서 아스트라제네카 백신을 접종 받은 20대 여성 A씨가 이날 오전 2시께 숨졌다고 밝혔다.

방역당국은 백신 접종과 사망 사이 인과관계를 조사 중이다.

