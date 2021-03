함평군 ‘올해 군민의 상’ 후보자 추천 접수

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 ‘2021 함평군민의 상’ 수상자 선발을 위해 오는 19일까지 후보자 추천을 받는다고 4일 밝혔다.

함평군민의 상은 지역사회 발전 및 군민 복지증진에 공적이 있거나 군 명예를 선양한 개인 또는 단체에 수여하는 상이다.

추천 분야는 ▲지역개발상 ▲도의상 ▲교육문화상 ▲농수산진흥상 등 4개 부문으로 부문별 2명을 선발한다.

후보자 추천권자는 각급기관 및 사회단체장, 읍·면장이며 개인이 추천할 때는 주민 20인 이상의 서명을 받아 할 수 있다.

추천된 후보자는 함평군민의 상 심사위원회 심의를 거쳐 최종 대상자로 선정해 군민의 날인 5월 4일 시상할 계획이다.

추천서는 읍·면 또는 문화관광체육과에서 교부받아 구비서류를 갖춰 문화관광체육과 문화예술팀에 제출하면 된다.

군 관계자는 “새로운 도약, 희망찬 함평과 발맞춰 군 발전에 기여 하고 훌륭한 인품과 타인의 귀감이 될 수 있는 숨은 주민이 추천돼 명예로운 군민의 상을 받을 수 있게 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 매년 함평나비대축제 기간 중 성대하게 개최됐던 함평군민의 날 기념행사는 코로나19 확산으로 인해 지난해에 이어 올해도 취소됐다.

