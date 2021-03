[아시아경제 이민지 기자] 신라교역 신라교역 004970 | 코스피 증권정보 현재가 9,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 42,475 전일가 9,950 2021.03.03 15:18 장중(20분지연) 관련기사 신라교역, 계열사에 343억 규모 채무보증 결정박준형 신라교역 회장, 지난해 보수 256억원 수령… 상장사 '2위'신라교역, 지난해 영업손실 39억원…전년比 적자전환 close 은 결산배당으로 1주당 500원의 현금배당을 결정했다고 3일 공시했다. 시가배당율은 5.3%로 배당금총액은 80억원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr