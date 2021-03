"아동학대 아닙니다" 신생아 포개놓아도 처벌 불가, 문제없나

"시끄러워서" 인큐베이터에 신생아 여러명 포개

젖병 물려두는 '셀프 수유'로 분유 토하기도

셀프 수유만 학대 인정돼

전문가 "학대, 아이들 입장에서 판단해야"

[아시아경제 김영은 기자] 한 산부인과 의료진들이 우는 아기 여러 명을 하나의 인큐베이터에 포개두고 신생아들의 입에 젖병을 꽂아두는 이른바 '셀프 수유' 등의 행위로 논란을 일으켰다. 하지만 이들이 저지른 행위 중 일부만 아동복지법 위반 행위로 인정되며 사회적 비난이 쏟아지고 있다.

지난해 경기 김포의 한 산부인과에서 아동학대를 했다는 의혹이 제기된 의료진들이 2일 검찰에 송치됐다.

해당 의료진들은 신생아들의 울음소리가 크다는 이유로 1인용 인큐베이터에 여러 명의 아이를 집어넣은 것으로 나타났으며, 해당 병원에서 근무하던 한 간호조무사에 따르면 젖병을 아기 입에 꽂아 두고 혼자 먹게 해 분유를 토하는 상황도 있었던 것으로 전해졌다.

이 병원에서 아이를 출산한 부모는 지난해 9월 해당 내용을 바탕으로 경찰에 고소장을 접수했고, 경찰이 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 분석한 결과 이 같은 사실을 확인했다.

또 해당 병원의 원장을 비롯한 다른 의료진들은 제왕 절개 수술을 하던 중 신생아의 눈 주변을 메스로 다치게 했으며, 수술 이후 차트를 작성하면서 이 같은 사실관계를 제대로 명시하지 않고 축소·은폐까지 한 것으로 조사돼 업무상 과실치상 혐의로 경찰에 넘겨졌다.

당시 해당 병원에서 근무했던 직원은 청와대 국민청원 게시판에 청원 글을 올려 "셀프수유와 함께 인큐베이터에 여러 아이를 넣어놓도록 하고, 분만 중 상처가 나도 산모에게 제대로 알리지도 않는 이런 병원을 처벌하는 강력한 법과 제도가 필요하다"라고 호소하기도 했다.

하지만 경찰에 의해 이들에게 아동학대 혐의가 적용된 행위는 CCTV로 확인된 11차례의 '셀프 수유' 뿐이다.

인큐베이터 1대에 아기를 두 명씩 두는 '신생아 포개기'에 대해서는 해당 상황이 위험했다는 객관적인 근거를 찾지 못했을 뿐만 아니라 인큐베이터가 한 대 뿐이라 어쩔 수 없었다는 병원의 주장을 받아들여 아동 학대로 보기 어렵다고 판단한 것이다. 또 현행법에는 '신생아 포개기'나 '셀프수유'와 같은 행위를 금지하는 조항이 명확히 없고 처벌 규정도 없는 상황이다.

그러자 네티즌들은 이 같은 판단에 공분했다. 네티즌 A 씨는 "아동학대는 경중을 막론하고 처벌해야 하는데 어처구니없다"라며 "올바른 판단과 합당한 처벌만이 답"이라고 지적했다. 그러면서 "셀프로 젖병을 물려놓은 것도 충격인데 거의 살인미수 아닌가"라며 "규정, 의료법을 따지지 말고 꼭 처벌받았으면 좋겠다"라고 말했다.

이 같은 산부인과 내 아동학대는 처음이 아니다. 앞서 지난해 10월 부산의 한 산부인과에서는 간호사가 신생아 '아영이'를 한 손으로 거꾸로 들다가 바닥에 떨어뜨려 두개골 골절상을 입히는 사고가 발생했다. 아영이는 이 사고로 대학병원에서 두개골 골절과 외상성 뇌출혈 진단을 받았다.

아영이의 아버지는 지난해 11월 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "경찰에서 한 달 치의 CCTV를 확보해서 확인해 보니까 20번 정도 학대가 있었다고 한다"라며 "한 달 동안 확보한 게 20번 이상이면 이 간호사가 10년 동안 근무하면서 얼마나 많은 애들한테 얼마나 많은 학대를 했을지 모르겠다"라고 분통을 터뜨렸다.

이에 전문가는 아동학대 문제를 성인의 관점이 아닌 아이 입장에서 생각할 필요가 있다고 강조했다. 배 팀장은 "아동학대 행위의 인정부터 처벌까지 모두 어른들의 관점에서 바라봐서 그런 판단이 나온 것"이라고 지적했다.

배 팀장은 "아무런 저항력도 없고 힘이 없는 신생아에게는 자기 몸의 몇 배가 넘는 성인이 아무리 무심코 저지른 행위라고 해도 학대와 고통으로 이어질 수 있다"라며 "신체학대가 있으면 반드시 정서학대가 있고, 정서학대는 아이의 정상적 성장을 크게 방해한다"라고 말했다.

이어 "판단력과 자제력이 있는 성인들도 한 번 받은 상처를 오래 기억하고 원망하는데, 그런 능력이 없는 아이들은 한 번 받은 상처를 평생 가지고 산다"라며 "작고 연약한 아이들이 기억도 못 할 것 같지만 오히려 더욱 심각하다"라고 지적했다. 그러면서 "그런 행동에 대한 처벌 역시 힘없는 아이들의 관점에서 양형이 정해져야 한다고 본다"라며 "우리가 어른으로서 아이들을 배려해야 하고 꼭 지켜줘야 하는 부분"이라고 강조했다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr