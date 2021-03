신규 임용 직원에 꽃다발 전달...광진구, 행복한 직장 만들기 나서

지난 2월 신규 직원 임명장 수여식에서 축하꽃 전달...시보 해제 시 선배직원들 축하와 격려메시지 보내는 ‘한발 먼저’ 캠페인 진행...건강한 조직문화 개선 위해 설문조사 등 다양한 경로로 의견 수렴

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 건강한 조직문화 개선을 위해 신규 임용 공무원에게 축하 꽃을 전달하는 등 좋은 관행 만들기에 나서고 있다.

우선 구는 지난 2월 진행된 임명장 수여식에서 공직사회에 첫 발을 내딛는 신규 직원들을 축하, 격려하기 위해 축하꽃을 전달했다.

신규 임용된 김 주무관(24)는 “설레면서도 긴장되는 마음으로 첫 출근을 했는데 임용장 수여식에서 구청장님에게 꽃을 선물받아 놀라면서도 행복한 마음이 들었다”고 말했다.

구는 앞으로 임명장 수여식을 공식 유튜브 채널을 통해 가족들에게 공유, 가족 등에게 구청장이 직접 감사편지를 보낼 계획이다.

감사편지에는 공직에 입문할 수 있도록 아낌없이 지원해 준 가족에게 감사의 뜻과 함께 국민을 위해 봉사하는 훌륭한 인재로 이끌겠다는 내용을 담아 보낼 예정이다.

이와 함께 구는 시보해제 되는 신규 직원들에게 선배 직원들이 한 발 먼저 다가가 축하와 격려 메시지를 보내는 ‘한 발 먼저’ 캠페인을 진행한다.

또 설문조사 등 다양한 경로를 통해 직원들의 의견을 적극적으로 수렴, 조직문화 개선을 위한 방안을 마련해나갈 계획이다.

김선갑 광진구청장은 “조직이 건강하고 즐거워야 구민을 위한 일도 즐겁게 할 수 있다고 생각한다”며 “신규직원들과 선배 직원들이 조화롭게 어우러질 수 있는 건강한 조직문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr