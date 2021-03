[아시아경제 임혜선 기자]네이버(NAVER)는 독일의 Internet Media & Service 업체(Delivery Hero SE)의 주식 169만1051주를 약 2478억원에 취득한다고 2일 공시했다. 주식 취득 뒤 지분율은 0.7%다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

네이버는 이번 주식 취득의 목적을 "투자회사 피인수에 따른 처분대가 수취"라고 설명했다.

