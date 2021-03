[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 무소속 이상직 의원의 보좌관 출신인 김유상 이스타항공 대표의 사무실을 압수수색한 것으로 전해졌다.

2일 법조계 등에 따르면 전주지검은 최근 서울 강서구 김포공항 내 김 대표 사무실을 압수수색하고 컴퓨터 기록과 관련 서류 등 증거물을 확보했다.

이번 사건은 시민단체와 국민의힘 등이 지난해 8~9월 이스타항공 대량 해고 사태와 관련한 횡령과 배임, 회사지분 불법 증여 등 혐의로 이 의원과 경영진을 고발하면서 시작됐다. 김 대표는 이스타항공 법정 관리와 매각 작업 등에 관여한 것으로 알려졌다.

앞서 검찰은 이스타홀딩스 주식 520만주를 그룹의 특정 계열사에 약 100억원에 매도해 430억원의 손해를 입힌 혐의(횡령·배임 등) 등으로 이 의원의 조카이자 이스타항공 재무팀장을 구속 기소한 바 있다.

