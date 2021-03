[아시아경제 임혜선 기자] 메디앙스 메디앙스 014100 | 코스닥 증권정보 현재가 4,195 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,195 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-26일"유아용 세탁세제 '에티튜드' 용량·'퍼실' 용기 강도 미흡"1월 마지막 신라젠 “1200%” 능가할 단돈 3천원대 바이오 종목 ! close 는 지난해 19억원의 영업이익을 내며 전년대비 흑자전환했다고 2일 공시했다. 같은기간 매출액은 724억원으로 25% 감소했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr