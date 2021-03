[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 2일 최병암 차장이 경북 안동시 임동면 산불피해지를 찾아 ‘2차 피해’ 예방을 위한 응급복구 계획을 점검하고 지역 주민들을 위로하는 시간을 가졌다고 밝혔다. 최 차장이 산불피해지 인근 현장을 돌아보고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr