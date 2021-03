남원시, 고위험군 140명에 ‘모바일 헬스케어’ 서비스 제공

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시 보건소(소장 이순례)는 관내 만 19세 이상 건강위험요인의 고위험군 140명을 대상으로 ‘모바일 헬스케어’ 서비스를 2일부터 시작한다고 이날 밝혔다.

모바일 헬스케어 사업은 코로나19 온택트 시대에 맞게 모바일 앱과 스마트 밴드를 통해 6개월간 모바일 헬스케어 전담팀(의사, 코디네이터, 간호사, 영양사, 운동전문가)으로부터 맞춤형 건강상담과 건강정보를 비대면으로 제공받는 사업으로 지난해 신규 도입한 사업이다.

참여 조건은 만 19세 이상 남원시민 또는 직장인으로 1개 이상의 건강위험요인(혈압, 혈당, 복부둘레, 중성지방, HDL-콜레스테롤)을 보유한 자(만성질환자는 제외)이며 선정된 대상자는 개인별 건강관리 서비스뿐 아니라 주기적인 개별 건강문제점과 관련된 미션을 부여받아 미션달성에 따라 소정의 상품을 받을 수 있게 된다.

보건소 관계자는 “모바일 헬스케어 사업은 시민들의 코로나19로 인해 높아진 비대면 건강관리 서비스 수요에 부응하며 시공간 제약 없이 생활 속 자가 건강개선 실천을 유도해 시민의 만성질환을 예방하고 건강수명을 연장할 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr