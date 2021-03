'이용구 진상조사' 포렌식 작업 진행…서울경찰청장 "시간 걸려도 진상 확인"

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 이용구 법무부 차관 택시기사 폭행 사건와 관련한 부실수사 의혹에 대해 관계자 진술과 포렌식 조사 자료에 대한 확인 작업을 진행하고 있다.

장하연 서울경찰청장은 2일 오전 서울 종로구 내자동 서울청에서 열린 기자간담회에서 "진술, 포렌식 결과 등을 포함해서 확인하는 작업이 이뤄지고 있다"고 말했다. 당시 해당 사건을 담당한 서울 서초경찰서 및 서울청 등 42명이 조사 대상이다. 서초서장과 형사과장 등의 휴대전화과 사무실 PC 등은 포렌식 분석 작업에 들어간 상태다. 진상 조사단의 결과 발표 시점에 대해 장 청장은 "시간의 문제보다는 정확성의 문제"라며 "시간이 걸리더라도 제기된 의혹에 대해서는 철저하게 진상을 확인하고 있다"고 밝혔다.

김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장의 청탁금지법(이른바 김영란법) 위반 의혹에 대한 수사에 대해서는 "서울청 공공범죄수사대에서 인계받아 수사 진행중"이라며 "고발인 조사는 마쳤고, 관련 자료들에 대해서 입수하고 확인하는 절차에 있다"고 말했다. 청탁금지법 위반 혐의 적용 여부에 대해서는 "아직 그 단계는 아니다"라고 밝혔다. 앞서 시민단체 투기자본감시센터는 김 처장이 헌법재판소에 재직할 당시에 코스닥 상장사 주식을 취득하는 과정에서 부당한 시세 차익을 얻었다고 주장하며 서울중앙지검에 고발한 바 있다.

비위 의혹으로 감찰과 내사를 받는 박모 전 서울 강남경찰서장(총경)과 관련해서는 "총경급 비위와 관련해 제기된 의혹이기에 중하다고 판단하고 철저하게 사실관계를 확인하고 있다"고 밝혔다. 장 청장은 "지금은 가정을 전제로 말하기보단 감찰 조사가 정확하게 이뤄질 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있다"며 이같이 말했다. 박 총경은 서울경찰청 지능범죄수사대장으로 근무하던 2019∼2020년 당시 근무 중 음주를 하고 술자리에 부하 여경을 불렀다는 의혹을 받고 있다.

경찰은 이달부터 3개월간 마약류 사범에 대한 집중 단속을 시작한다. 장 청장은 "서울 범죄 통계를 확인해보니 지난해 동안 향정신성 위반 마약 사범 검거가 1600여건이 발생하고 최근에는 인터넷이나 소셜네트워크서비스(SNS)를 이용한 마약류 사범도 증가하고 있는 것으로 확인했다"며 "서울청 마약범죄수사대를 비롯해10개 경찰서에 마약범죄 전담팀이 운영중"이라고 밝혔다. 서울청은 마약전담팀이 없는 21개 경찰서는 강력팀의 1개 팀을 전담팀으로 운영해서 적극 단속에 임한다는 계획이다.

경찰은 신학기에 맞춰 학교폭력 집중 대응 기간도 갖는다. 장 청장은 "해마다 신학기가 되면 학교폭력 집중 관리 기간을 정해 현장 대응력을 강화해 왔다"며 "올해는 코로나19 상황이 지속되고 있으므로 범죄 예방 영상을 많이 만들어 활용할 것"이라고 설명했다. 이전엔 학교전담경찰관(SPO)이 학생들을 모아 학폭 관련 강의 등을 진행했으나 대규모 모임이 힘든 현 상황을 반영해 영상을 만들어 배포할 방침이다. 장 청장은 "학교 보안관과 아동안전지킴이의 등·하교 시간 집중 순찰도 시간을 정해 실행한다"며 "학폭 신고가 들어오면 교육청 등과 연계하는 핫라인도 만들어 예방과 보호, 관리에 세심한 주의를 기울이겠다"고 강조했다.

