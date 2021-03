[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 1일 오전 정동웅 광복회 영등포구지회장, 나영의 독립유공자 후손과 영등포구청 틔움스튜디오에서, 구민 8인과는 비대면으로 손태극기를 흔들며 제102주년 3.1절을 기념· 축하했다.

이 날 소통의 자리에서는 102주년 3.1절을 기념, 자체제작한 기미독립선언서 릴레이 낭독 영상 출연 구민들과 촬영에 함께한 소감, 3.1절에 대한 개인의 생각을 나누고, 손태극기를 흔들며 소통을 마무리했다.

채 구청장은 “3.1절 낭독 퍼포먼스에 참여해주시고 협조해주신 출연자분들과 관계자분들께 진심으로 감사드린다”며 “일제에 맞서 항거하며 독립운동을 이어나갔던 선열들의 열정과 애국정신을 본받아 코로나19 위기도 38만 구민분들과 한 마음 한 뜻으로 극복하겠다”고 전했다.

