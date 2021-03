광주시, 200억 원 규모 청년창업 특례보증 시행

만 39세 이하, 창업 7년 이내 청년창업자 대상 최대 5000만 원

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 2일부터 자금 소진 시까지 창업자금 확보에 어려움을 겪는 청년창업자를 위해 200억 원 규모의 청년창업 특례보증을 시행한다고 1일 밝혔다.

올해 청년창업특례보증은 지역 청년들의 창업을 촉진하고 성장 기반 조성을 위해 광주신용보증재단과 7개의 금융기관이 참여한다.

아이디어와 기술력은 있으나 자본 확보에 어려움을 겪고 있는 만 39세 이하, 창업 7년 이내의 청년창업가에게 최대 5000만 원까지 대출을 지원한다.

1년 일시상환은 고정금리 최저 2.5%, 5년 분할상환은 최고 2.8%(평균 2.5%) 변동금리를 적용하며, 전년 대비 최소 0.1%p에서 최대 0.3%p 인하했다.

시는 청년창업자 사업자금을 위해 광주신용보증재단에 20억 원을 출연하고, 광주신용보증재단은 출연금의 10배수인 200억 원 규모의 청년창업에 자금 대출 보증을 한다.

창업자금 대출 참여은행은 광주은행, KB국민은행, IBK기업은행, NH농협은행, 우리은행, 하나은행, 신한은행으로, 은행은 저렴한 대출금리로 창업자의 자금 마련 부담을 줄여주는 등 광주 창업 생태계 조성에 함께한다.

창업자금 대출을 신청하고자 하는 지역 영업점 소재 청년창업자는 광주신용보증재단 홈페이지를 통해 상담접수하고 승인이 되면 특례보증서를 발행받아 7개 참여은행에서 대출을 신청하면 된다.

손항환 시 기업육성과장은 “청년창업특례보증이 지역의 창의력과 기술이 있는 청년창업자들의 사업화 자금 마련과 경쟁력 강화에 기여하고 지역경제에 활력을 줄 큰 힘이 되기를 바란다”고 말했다.

