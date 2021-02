韓, 코로나 시대 살기좋은 국가 순위 4단계 상승

[아시아경제 조유진 기자] 한국이 코로나19 시대 살기 좋은 나라 순위에서 주요 53개국 중 8위로, 한 달 전보다 4계단 상승했다.

1일 블룸버그가 최근 집계한 '2월 코로나19 회복력 순위'에 따르면 한국은 경제 규모가 2000억달러 이상인 평가 대상 53개국 가운데 8위를 기록했다.

한국은 이 순위가 처음 집계된 지난해 11월에는 4위를 차지했으나 같은 해 12월 8위, 올 1월 12위로 연속 하락했다가 이번에 3개월 만에 처음으로 상승 전환했다.

최근 순위 상승은 확진자 증가세 완화와 백신 확보 성과 영향이 큰 것으로 풀이된다.

블룸버그가 집계한 한국의 인구 10만명당 확진자 수는 1월 40명에서 2월 25명으로 줄었고, 인구 대비 백신 확보율은 90%에서 135%로 올랐다.

이에 힘입어 한국의 평가 점수는 1월 60.9점에서 2월 65.3점으로 개선됐다.

블룸버그는 매달 인구 10만명당 확진자, 코로나19 치명률, 인구 100만명당 사망자, 인구 대비 백신 확보율(계약 포함), 인구 100명당 접종자 수, 봉쇄 강도, 경제성장률 전망 등 11개 항목을 집계해 100점 만점으로 점수를 낸다.

이를 통해 각 국가가 사회·경제적 혼란을 최소화하면서 코로나19를 얼마나 잘 통제하는지 보여준다.

집계에서 1위는 뉴질랜드로, 정상 자리를 고수했다. 이어 호주, 싱가포르, 핀란드, 노르웨이, 중국, 대만, 한국, 일본, 태국 순으로 10위안에 들었다. 미국은 27위에 그쳤지만 1월과 비교하면 8계단 상승했다.

