천주교 서울대교구 "정진석 추기경 연명치료 거부…장기·각막기증 서약"

[아시아경제 이관주 기자] 최근 건강 악화로 병원에서 입원 치료를 받고 있는 정진석 추기경(90)이 연명치료를 원하지 않고, 뇌사 시 장기기증과 사후 각막기증을 서약한 것으로 알려졌다.

천주교 서울대교구는 28일 입장문을 내고 "정 추기경은 오래전부터 노환으로 맞게 되는 자신의 죽음을 잘 준비하고 싶다면서 2018년 9월 27일에 연명 의료계획서에 연명치료를 하지 않겠다고 스스로 서명했다"고 전했다.

이어 "2006년도에 자신이 서약한 뇌사 시 장기기증과 사후 각막기증이 실시될 수 있도록 의료진에게 부탁했고, 만약 나이로 인해 장기기증 효과가 없다면 안구라도 기증해서 연구용으로 사용해주실 것을 연명계획서에 직접 글을 써서 청원한 바 있다"고 언급했다.

아울러 "2월 25일에는 (정 추기경이) 자신의 통장에 있는 잔액도 모두 명동밥집, 아동 신앙 교육 등 본인이 직접 지정하여 봉헌하도록 했다"고 전했다. 명동밥집은 서울대교구가 운영하는 무료급식소다.

서울대교구는 "정 추기경의 상황을 주의 깊게 지켜보며 만약의 사태에 따라 만반의 준비를 하는 상황"이라며 "코로나19로 직접 면회가 어려우니 정 추기경님을 위한 많은 기도를 부탁드린다"고 했다.

정 추기경은 병세 악화로 이달 21일 서울성모병원에 입원해 치료를 받고 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr