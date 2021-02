산림청, 드론 감시단 운영 ‘봄철 대형 산불’ 예방·차단

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 드론 감시단 운영으로 ‘봄철 대형 산불’ 예방·차단에 나선다.

28일 산림청에 따르면 산림 드론 감시단은 스마트산림재해대응단과 지방산림청 및 국유림관리소 등 인력 208명이 총 32개단으로 나뉘어 오는 5월 15일까지 활동한다.

산림청은 감시단의 효과적 운영을 위해 구성원을 대상으로 드론 기술교육도 지속적으로 실시한다.

교육은 ▲드론 자동비행 ▲열화상카메라 드론 운용 방법 ▲촬영한 영상 자료의 보정 ▲산불상황관제시스템으로 실시간 영상전송 ▲영상 자료의 지도 중첩 방법 등을 중점으로 실시한다.

특히 산림청은 산불조심기간(2월 1일~5월 15일) 전국 단위의 드론 감시활동과 함께 정월대보름 기간 강릉·동해·속초·삼척·고성·양양 등 강원도 동해안 등 6개 시·군 지역에서의 산불예방 계도 및 단속활동도 강화한다.

강원 동해안 일대는 최근 건조주의보와 강풍주의보가 잇따라 내려지면서 대형 산불 위험성이 커진 상황이다. 산림청은 산불조심기간에 더해 3월 15일~4월 15일을 대형 산불 특별대책기간으로 정해 산불예방·차단 활동을 강화하기도한다.

산림청 김인호 스마트산림재해대응단장은 “산림청은 드론 등 첨단기술을 산림 분야에 접목 활용해 산림재해로 인한 피해를 최소화하는 데 최선을 다할 것”이라며 “산불은 사람의 부주의에 의한 발생 비율이 대부분으로 산불예방을 위해선 무엇보다 국민들의 관심과 참여가 중요하다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr