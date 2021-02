[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆과장직위

▶농어업·농어촌특별위원회 사무국 파견 송인달 ▶농촌재생에너지팀장 송재원

<전보>

◆과장급

▶한국농수산대학 기획조정과장 서정호 ▶친환경농업과장 강혜영 ▶국립농산물품질관리원 운영지원과장 최호종 ▶국립농산물품질관리원 경북지원장 권혁일

<전입>

◆과장급

▶감사담당관 박상호

<파견>

◆과장급

▶대통령비서실(농해수비서관실) 김철

<휴직>

◆과장급

▶농림축산식품부 박나영

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr