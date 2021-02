[아시아경제 송승섭 기자] 웰컴저축은행은 자사 모바일 뱅킹 플랫폼의 다운로드 건수가 200만건을 돌파했다고 26일 밝혔다.

웰컴저축은행에 따르면 2018년 4월 출시된 회사 모바일 애플리케이션(앱) ‘웰컴디지털뱅크’는 출시 약 1000일 만에 다운로드 200만건을 달성했다. 이는 업계 최초의 간편송금·이체, ATM 무카드 출금 서비스 등이 주효한 결과라고 회사 측은 설명했다.

해당 앱은 개인화된 금융서비스를 탑재한 웰뱅 3.0 버전으로 새롭게 단장될 예정이다. 화면 구성을 포함해 로그인과 서비스 이용 속도 향상도 이뤄진다. 마이데이터를 활용한 금융서비스도 조만간 선보일 계획이다.

