'대리기사 때리고 경찰에 난동' 여당 前윤리심판원 부원장 입건

[아시아경제 유병돈 기자] 술에 취한 채 대리 운전기사를 때리고 출동한 경찰관에게 행패까지 부린 여당 윤리심판원 전 부원장이 경찰에 입건됐다.

서울 영등포경찰서는 더불어민주당 윤리심판원 부원장을 맡았던 변호사 A씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특가법)상 운행 중 운전자 폭행과 공무집행방해 혐의로 불구속 입건해 조사 중이라고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 13일 오후 8시 30분께 서울 이태원에서 술을 마신 뒤 대리기사를 불러 여의도의 한 호텔 앞까지 이동하는 동안 차 안에서 대리기사 B씨의 옆구리를 치고 귀를 잡아당기는 등 폭행한 혐의를 받고 있다.

또 A씨는 목적지에 도착한 뒤에도 B씨를 운전석에서 끌어내린 뒤 B씨의 머리를 팔로 감싸는 등 폭행을 이어갔다.

그는 B씨의 신고로 출동한 경찰관에게도 욕설하고 지구대에 도착해서도 소리를 지르는 등 난동을 부린 혐의도 함께 받는다.

한편, A씨는 지난해 2월부터 올해 1월까지 민주당 중앙당 윤리심판원 부원장을 맡았다. 21대 총선을 앞두고는 민주당 예비후보자 자격심사위원회 부위원장과 비례대표후보자추천관리위원회 위원으로 선임됐다. 2018년에는 국회 윤리심사자문위원으로 임명되기도 했다.

