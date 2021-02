대입 막차 '추가모집' 의학계열 경쟁률 265대 1

의학계열 21명 추가모집에 5574명 몰려

[아시아경제 한진주 기자] 2021학년도 대입 추가모집에서 의대와 치대, 한의대 평균 경쟁률이 265.33대 1을 기록했다.

대학교육협의회와 종로하늘학원교육에 따르면 26일 오후 기준 의대와 치대, 한의대 등 의학계열에서 총 21명을 모집했고 5574명이 지원한 것으로 집계됐다.

의대는 계명대 1명, 고신대 1명, 단국대 2명, 부산대 1명, 연세대(미래) 2명, 을지대 1명 등 총 8명을 뽑는다. 이중 을지대 의예과가 1명 추가모집에 461명이 지원해 가장 높은 경쟁률을 기록했다.

치대는 강릉원주대 1명, 단국대 3명, 부산대 1명, 원광대 2명, 전북대 1명 등 총 8명, 한의대는 가천대 1명, 대전대 1명, 상지대 1명, 세명대 1명, 우석대 1명 등 총 5명을 모집했다.

지방 거점 국립대 중 가장 높은 경쟁률을 기록한 학교는 충북대였다. 59명 모집에 1638명이 지원해 27.76대 1을 기록했다. 그 다음은 충남대 24.05대 1, 전북대 20.35대 1 순으로 많았다. 제주대는 2.84대 1로 지방 국립대 중 가장 낮았다.

2021학년도 추가 모집 인원은 24일 기준 162개교 3만260명으로 전년도 9830명보다 2만430명 증가했다.

2021 대입 추가 모집 기간은 27일 오후 9시까지다. 대학별로 원서접수, 전형, 합격자 발표, 등록이 진행되며 28일까지 등록해야한다. 합격 통보 마감은 27일 오후 9시까지,28일에는 등록만 시행하는데 대학마다 등록 마감 일정이 다를 수 있으므로 반드시 확인해야 한다. 추가모집은 수시모집에 합격·등록한 사실이 없거나 정시모집 등록을 포기한 경우에 지원 가능하다.

