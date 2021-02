[포토]김수영 양천구청장 신월 종합사회복지관 30주년 기념식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 26일 오전 11시 신월 종합사회복지관(양천구 신월로24길 19)의 개관 30주년 기념식에 참석했다.

신월 종합사회복지관은 주민의 복지증진과 삶의 질 향상을 위해 ‘당신의 삶에 복지를 더하겠습니다’는 슬로건 아래 다양한 복지사업과 사회교육프로그램, 밝은 내 상담치료센터를 운영하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr