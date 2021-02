[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오전 영등포구청 소통방에서 올 3월 정규임용된 신규 공무원에게 임용장을 수여하고 소통했다.

채 구청장은 이 날 첫 공직생활의 소감을 듣고 축하의 자리에 함께한 선배공무원들과 함께 격려와 조언을 나누는 시간을 가졌다.

채 구청장은 "직원들이 구민 행보을 위해 즐겁게 일할 수 있도록 활기찬 일터 만드는 데 아낌없는 지원을 하겠다"며 "소통하고 서로 존중하는 수평적인 조직문화를 통해 탁트인 영등포를 더욱 힘차게 만들어가겠다"고 전했다.

