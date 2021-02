밀양시, 민선 7기 공약사업 추진상황 보고회 개최

7개 분야 58개 공약 추진 사항 점검, 차질 없이 추진하기 위해 행정력 집중

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 민선 7기 공약사업 추진상황 보고회를 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 보고회에서는 사업별 이행상황을 점검하고 문제점과 대책을 논의하며 차질 없는 공약 이행을 위한 검토가 이뤄졌다.

박일호 시장은 밀양 르네상스를 열어가기 위한 민선 7기 공약사업으로 도약하는 지역경제, 미래지향 가치농업, 감동 있는 문화관광, 아름다운 안전 도시 등 7개 분야 58개 사업을 추진했다.

점검 결과 완료 25건, 추진 중 33건으로 순조롭게 추진되고 있는 것으로 나타났다.

시는 완료됐거나 정상적으로 추진 중인 사업은 더욱 발전적인 방향으로 확대해 나가면서 사회·경제적 변화를 이유로 지연되거나 보류 중인 사업은 면밀히 검토해 변경·보완해 나갈 방침이다.

박 시장은 “공약은 11만 밀양시민과의 소중한 약속인 만큼 시정 성과를 시민들이 체감할 수 있도록 사업 추진에 온 힘을 다해주길 바란다”고 말했다.

