네이버에서 '코로나19 백신 예방접종센터' 확인한다

[아시아경제 부애리 기자]네이버가 코로나19 백신 접종이 이뤄질 전국 각지 예방접종센터의 위치 정보를 제공한다.

26일 네이버에 따르면 네이버 검색과 지도 서비스를 통해 간편하게 예방접종센터의 위치 정보를 확인할 수 있다.

네이버에서 '코로나백신예방접종센터', '코로나19예방접종센터', '코로나19백신예방접종센터'라는 키워드를 검색하면 플레이스 검색 결과를 통해 가까운 예방접종센터들을 확인할 수 있다.

이 외에도 '경기도 코로나백신예방접종센터'와 같이 키워드와 지역명을 조합해 특정 지역의 예방접종센터 정보도 파악이 가능하다. 해당 정보는 네이버 지도 앱으로도 확인 할 수 있다.

네이버는 "지난해부터 이어지는 코로나19 상황 속에서 공적 마스크 현황 정보 제공, QR 체크인 등 네이버의 기술을 활용해 방역에 도움이 되고자 노력하고 있다"며 "네이버의 기술이 위기 극복에 도움이 될 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.

