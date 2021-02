[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회(회장 한상원·전남 사랑의열매) 신임 사무처장에 김동극 전 강원지회 사무처장이 취임한다.

26일 전남사회복지공동모금회에 따르면 내달 2일 취임하는 김 신임 사무처장은 전남 여수 출신으로 여수고, 경희대와 동대학원을 졸업했다.

미국 텍사스 Arlington University 어학연수, 외국계기업 재경팀장, 사회복지공동모금회

경기지회·강원지회·충북지회·중앙회 팀장·경기북부 소장·강원지회 사무처장 등을 역임했다.

김 사무처장은 “고향인 전남에서 사무처장으로 일할 수 있게 돼 매우 기쁘게 생각한다”며 “전남지역의 나눔문화 활성화와 지역 내 복지사각지대 해소라는 과제를 해결하고 도민들께서 기탁하신 소중한 성금을 어려운 이웃들에게 공정하고 투명하게 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr