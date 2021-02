[특징주]시가총액 상위주 '죄다 파란불'…LG화학 6.07%↓

[아시아경제 이선애 기자] 26일 코스피 지수가 3.16% 하락하면서 시가총액 상위 종목들이 일제히 하락세를 보이고 있다.

이날 오후 2시9분 현재 시가총액 1위 삼성전자는 전일대비 3.40% 하락한 8만2400원에 거래되고 있다. 이어 SK하이닉스는 5.72% 내린 14만원을 기록중이다. 네이버(NAVER)와 삼성전자우도 각각 3.39%, 1.89% 하락중이다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 833,000 전일대비 57,000 등락률 -6.40% 거래량 416,326 전일가 890,000 2021.02.26 14:24 장중(20분지연) 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 의 하락폭이 크다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 833,000 전일대비 57,000 등락률 -6.40% 거래량 416,326 전일가 890,000 2021.02.26 14:24 장중(20분지연) 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 6.07% 하락한 83만6000원에 거래중이다.

외국인과 기관이 쌍끌이 매도에 나서면서 코스피는 장중 3000선을 붕괴했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr