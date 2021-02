[오후장 인기검색종목 PICK5] 케이씨에스, 한국석유, 케이씨티..

'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 주식 투자 대결 부문에 대한민국 대표 주식 AI로 출연하여 주목받고 있는 라씨 매매비서가 오늘 분석한 인기 검색 종목은 케이씨에스(+29.91%), 한국석유(+29.90%), 케이씨티(+22.71%), 케이사인(+14.86%), 에이치엘비(+11.89%)이었다.

라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해서 AI매매신호를 전송한다. 라씨 매매비서의 2020년 12월 7일 기준 전체 평균 적중률은 72.8%, 평균 수익률 41% 이상으로 높은 성과를 나타내고 있다.

한편, 라씨 매매비서는 지난 'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 프로그램에서 AI와 인간의 실전 주식 투자 대결에 대한민국 대표 주식 AI로 출연해 안정적인 투자로 전문가들에게 긍정적인 반응을 이끌어낸 바 있다.

라씨 매매비서에서는 현재 로그인 없이 무료로 종목의 AI매매신호를 확인해 볼 수 있다..

