롯데하이마트, 다음달 1일부터 온라인쇼핑몰 ‘빅하트세일’

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 다음달 1일부터 7일까지 온라인쇼핑몰에서 ‘빅하트세일’을 연다고 26일 밝혔다.

30가지 상품을 혜택가에 한정수량 판매하는 하트비트 기획전은 매일 오전 10시에 열린다. 삼성전자 UHD TV(163cm), LG전자 울트라북, 삼성전자 갤럭시 버즈 프로, 로보락 로봇 청소기 등을 만나볼 수 있다. 매일 오후 7시부터 오후 11시 59분까지 찾아오는 하트야시장에서는 각 품목 MD가 직접 엄선하고 추천한 상품을 선보일 예정이다.

모바일 앱에서 행사 상품을 2품목 이상 구매하면 엘포인트(L.POINT)를 최대 100만 포인트까지 적립해준다. 여기에 엘페이(L.pay)로 결제하면 결제 금액의 5%를 최대 3천 포인트가 적립된다. 모바일 앱 푸시 알림에 동의하고 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 선물도 증정한다.

온라인쇼핑몰과 매장을 연계한 이벤트도 진행한다. 롯데하이마트온라인쇼핑몰에서 1만원 이상 사고 앱 푸시 알림에 동의한 다음 이벤트에 응모하면 된다.

롯데하이마트 관계자는 “빅하트세일은 쇼핑몰을 이용해주시는 고객들께 감사한 마음을 담아 풍성하게 준비했다”며 “하이마트 모바일 앱을 이용하는 고객을 위한 행사와 이벤트도 있으니 많은 기대 바란다”고 말했다.

