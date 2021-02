권칠승, "손실보상 방안 조속히 법제화할 것"

소상공인연합회 회장단과 간담회, "소통 창구 역할 해 달라" 당부

[아시아경제 김종화 기자]권칠승 중소벤처기업부 장관은 26일 "정부가 약속한대로 손실보상 방안을 조속히 법제화할 것"이라면서 "이에 앞서 4차 재난지원금을 통해 (소상공인들을) 두텁고 폭넓게 지원할 것"이라고 밝혔다.

권 장관은 이날 서울 여의도 산림비전센터에서 소상공인연합회(회장 직무대행 김임용) 회장단 10여명과 가진 현장 간담회에서 이같이 말하면서 "감염병 유행과 디지털 대전환이라는 도전에 직면하고 있지만 지금의 어려움은 모두의 노력으로 반드시 극복할 수 있을 것"이라고 참석자들을 격려했다.

이번 간담회는 권 장관 취임 이후 소상공인연합회와의 첫 만남으로 코로나19 장기화로 고통을 겪는 소상공인을 위로하고 정부의 확고한 지원 의지를 재확인하기 위해 마련됐다.

권 장관은 "올해 최우선 정책 방향으로 코로나 피해 소상공인의 회복을 지원하는 동시에 포스트 코로나 시대에 대비한 디지털 전환도 차질없이 유도해 나갈 것"이라면서 "정부가 약속한 대로 손실보상 방안을 조속히 법제화할 것이며 이에 앞서 4차 재난지원금을 통해 두텁고 폭넓게 지원할 것"이라고 강조했다.

또 "앞으로는 영업금지 방식의 방역 조치를 지양하고, 자율과 책임에 기반한 거리두기 체제로 전환할 것을 방역 당국에 건의하고 있다"면서 "소상공인의 협조가 더욱 절실한 만큼 소공연이 정부와의 소통 창구로서 파트너 역할을 다해 달라"고 당부했다.

이날 간담회에서는 소상공인 업계가 직면한 총 15여건의 현장 애로·건의가 있었으며 이에 대한 중기부의 답변 등 참석자 간 활발한 논의가 이뤄졌다. 중기부는 간담회에서 논의된 사항들을 관계부처와 협의해 향후 정책에 반영하고, 앞으로도 소상공인 업계와의 적극적인 소통을 통해 지원정책을 발굴하고 애로를 해소해 나갈 계획이다.

