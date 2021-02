NS홈쇼핑, 플러스 사이즈 란제리 ‘라벨레아’ 론칭 방송

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 27일 플러스 사이즈 언더웨어 ‘라벨레아 브라세트 패키지’ 론칭 방송을 한다고 26일 밝혔다.

라벨레아는 이탈리아어로 아름다운 여신이라는 의미와 이탈리아 건축물 곡선의 아름다움을 디자인에 접목한 란제리 브랜드다. 브랜드 의미와 같이 보정을 통해 란제리로 바디라인을 아름답게 잡아주는 특징을 갖고 있다.

라벨레아는 홈쇼핑 방송에서 좀처럼 찾아 볼 수 없는 맞춤형 사이즈 선택, 플러스 사이즈만을 위한 기능성, 합리적 가격 구성을 장점으로 내세운다. 특히 CDE컵 사이즈로 다양화되어 80C~100D까지 총 17가지의 폭넓은 플러스사이즈로 구성돼있다.

브라의 경우 텐션 스폰지 패드와 소프트 와이어로 가슴의 하중을 이중으로 잡아주어 볼륨을 살려주고 가슴라인을 연출할 수 있으며, 와이드 패널로 겨드랑이 살까지 효과적으로 보정해준다. 16mm의 넓은 어깨 끈으로 장시간 착용에도 편안하며, 2후크 8아이로 설계되어 조절이 가능하며 체형에 맞춘 듯 편안하게 착용가능하다.

팬티는 2중 보정으로 복부를 납작하게 눌러주고, 앞판과 뒷판을 넓게 설계한 맥시 스타일로 넓은 부위를 감싸 편안하게 착용가능하다. 얇은 옷차림에도 깔끔하게 착용할 수 있도록 레이스로 끝 라인을 마무리한 노라인 디자인이다.

NS홈쇼핑 관계자는 “판매 데이터를 분석해 고객이 원하는 플러스 사이즈 란제리 방송을 기획하게 됐다”며 “맞춘 듯 편안하고, 보정력도 뛰어난 라벨레아 란제리를 패키지로 구매해보시고 만족스러운 쇼핑 되시길 바란다”고 말했다.

