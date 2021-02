"최대 51% 할인" 전자랜드, 겨울가전 레이트 버드 행사

온수매트·전기요·온풍기·전열기기·가습기 등 겨울가전 할인

[아시아경제 김유리 기자] 전자랜드는 다음 달 15일까지 공식 온라인 쇼핑몰에서 겨울 가전 레이트 버드(Late bird) 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

전자랜드는 "성능이 우수하면서도 합리적인 가격대의 제품을 찾는 '가성비' 소비가 다시 대세로 떠오르고 있는 점에 주목했다"며 "또다시 다가올 겨울을 합리적으로 준비하고자 하는 고객들을 위해 이월상품이지만 우수한 성능을 가진 겨울가전들로 이번 행사를 기획했다"고 설명했다.

행사 기간 전자랜드는 온수매트·전기요·온풍기·전열기기·가습기 등의 겨울가전을 최대 51%까지 할인 판매한다. 단 제품 할인폭은 매주 변동될 수 있다. 행사 모델을 7만원 이상 구매한 전자랜드 멤버십 회원 100명에게는 GS25 모바일 상품권 1만원권을 사은품으로 선착순 증정한다. 이번 행사에서는 이번 겨울 소비자들이 가장 많이 찾았던 인기 모델 3종을 엄선했다. 보국전자 전기요는 21%, 아낙 복합식 가습기는 51%, 아낙 전기 컨벡터는 51%까지 할인한다.

전자랜드는 올 여름을 미리 대비하는 얼리 버드(Early Bird)족을 위해 선풍기·에어서큘레이터 등 여름가전도 최대 43%까지 할인 판매한다.

전자랜드 관계자는 "현명한 소비를 원하는 소비자를 중심으로 이월상품에 대한 관심이 늘어나고 있다"며 "이번 행사를 통해 계절 가전을 구매하시면 보다 합리적인 소비를 하실 수 있다"고 말했다.

이밖에도 전자랜드는 공식 온라인 쇼핑몰에서 오는 28일까지 'IT's 윷놀이 타임' 이벤트를 진행한다. 전자랜드는 윷 던지기 게임을 완료한 고객들에게 다채로운 경품을 증정한다. 20점 이상 기록한 고객에게는 획득한 점수에 따라 신세계 상품권 500만원권, 신세계 상품권 5만원권, 베스킨라빈스 파인트 교환권, 이디야커피 아메리카노 또는 파리바케트 3000원 교환권을 제공한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr