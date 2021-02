[아시아경제 나주석 기자] 지난 13일 일본 후쿠시마에서 발생한 규모 7.3의 강진으로 인한 사망자가 뒤늦게 확인됐다.

25일 일본 NHK에 따르면 후쿠시마시에서 거주하는 50대 남성이 자택에서 가구 등에 깔려 숨진 것을 23일 발견했다.

가족들은 혼자 사는 이 남성 연락이 되지 않자 자택을 방문해, 사망 사실을 확인했다.

이 남성의 사인은 질식사이며, 사망 추정 시간 역시 지진 발생 시점에 가까운 것으로 나타났다.

지진 전후로 150여명의 부상자가 확인됐지만, 사망자가 확인된 것은 이번이 처음이다.

