[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 25일 여론조사 전문가를 초청해 시민여론조사 기획, 방법 및 사후 활용방안 등에 대한 강연을 실시했다.

이날 특강은 의회사무처 직원 등을 대상으로 실시했으며, 코로나19 위기상황을 감안해 사회적 거리두기 방역수칙을 철저히 준수하며 소규모 집합교육과 비대면 교육을 병행, 진행됐다.

강사로 나선 이상철 KC대학교 G2빅데이터경영학과 교수는 ‘통계와 빅데이터를 이용한 시민여론조사’를 주제로, 여론조사의 개념과 필요성, 기법 및 사후활용 방안 등을 사례 중심으로 강연했다.

김용집 의장은 “오늘 특강에서 습득한 여론조사 기법 노하우를 적극 활용해 항상 시민과 공감하고 소통하는 의회를 실현할 수 있도록 참석자 모두 더욱 노력해줄 것을 당부드린다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr