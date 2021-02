韓-호주 아세안 정책대화…"신남방정책 외연 확대"

[아시아경제 이지은 기자] 우리 신남방정책과 호주의 인도·태평양(인태) 전략간 협력 강화를 위한 '한-호주 아세안 정책대화'가 개최됐다.

외교부는 25일 오전 9시부터 오후 2시까지 화상으로 박재경 외교부 아세안국장과 호주 외교통상부의 리드완 자드와트 동남아국장을 수석대표로 하는 정책대화가 진행됐다고 밝혔다.

양측은 동남아시아 지역 정세에 대한 의견을 교환하고, 동남아·아세안 지역에 대한 정책 추진 방향을 공유했다.

코로나19와 4차 산업혁명 등 새로운 도전과제와 관련, 양국이 협력할 수 있는 구체적 방안에 대해서도 협의했다. 일단 백신·보건 분야에서는 아세안 회원국들을 대상으로 한·호주 양국간 경험 공유 등을 위한 화상행사 개최를 추진하고, 역내 보건·백신 역량강화 협력을 위한 공동사업도 발굴키로 했다.

또 메콩강 수자원 관리 역량 강화를 위해 한-메콩 물관리 공동연구센터 등을 통한 협력 사업을 모색해나가고, 민간 부문의 아세안 인프라 사업 진출을 지원하기 위해 우리 금융협력센터와 해외인프라도시개발지원공사(KIND), 호주측 인프라·금융협력기관을 활용키로 했다.

수소에너지와 관련, 우리 기업의 해외진출을 지원하고 있는 글로벌에너지협력센터를 통한 협력을 검토하고, 아세안 국가들의 해양환경 등 비전통 안보 분야에서의 협력방안도 모색키로 했다.

이번 회의는 동남아 지역에서 양국 협력방안을 모색하기 위해 개최된 첫 회의로, 외교부와 신남방정책특별위원회, 산업통상자원부, 국방부, KIND 및 호주 외교통상부, 산업과학에너지자원부, 보건부, 국방부 등 양측 대표단 50여명이 참석해 진행됐다.

양측은 이날 회의에서 신남방정책·인태전략간 상호 협력의 여지가 크다는 데 공감하고, 한국과 호주의 동남아시아 주재 공관 및 주아세안대표부간 정례 협의도 추진하기로 했다. 동아시아정상회의(EAS) 등 아세안 관련 협의체 내 협력도 강화할 방침이다. 외교부는 "앞으로도 개방성, 투명성, 포용성 등의 원칙을 기초로 신남방정책과 여타 지역구상간의 조화로운 협력을 모색해 나가면서 신남방정책의 외연 확대와 외교 다변화를 위한 노력을 계속할 예정"이라고 밝혔다.

