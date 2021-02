시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감

외국인·기관 순매수…개인 2조원어치 순매도

[아시아경제 이민지 기자] 미국 증시 호조 영향을 받아 코스피와 코스닥지수가 3% 넘게 올랐다. 코스피는 외국인과 기관의 매수세에 하루 만에 반등하며 3100선 탈환을 노리고 있다.

25일 코스피는 전일 대비 3.50%(104.71포인트) 오른 3099.69로 장을 끝냈다. 이날 지수는 전 거래일보다 1.05%(31.49포인트) 오른 3026.47로 장을 출발해 큰 폭의 오름세를 보였다.투자자 동향을 보면 외국인과 기관이 각각 9684억원, 9782억원어치 주식을 사들였다. 개인은 홀로 1조9388억원어치 주식을 팔아치웠다. 이날 개인은 사상 최대 순매도 기록을 새로 썼다. 종전 코스피시장에서 개인의 최대 순매도는 2011년 12월 1일 1조6809억원이다. 지난해엔 11월 5일 1조6218억원어치 주식을 팔아치웠다.

지수는 전일 급락 여파로 반발 매수세가 유입된 것으로 풀이된다. 파월 Fed 의장이 청문회에서 목표 인플레이션을 달성하는데 3년이 걸릴 수 있다고 밝히면서 시장에선 장기간 제로금리가 유지될 수 있다는 전망에 무게를 실었다. 오는 26일 1조9000억 달러 규모의 추가부양책 처리가 이뤄질 수 있다는 기대감도 증시에 긍정적인 영향을 준 것으로 분석된다. 이에 따라 전일 국내 증시와 함께 하락세를 보였던 일본증시와 홍콩증시도 나란히 반등세를 보였다. 중국 상하이 종합지수는 인프라, 금융 관련 종목 위주로 오름세를 보였다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,300 전일대비 3,300 등락률 +4.02% 거래량 33,785,535 전일가 82,000 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 앞서는 TSMC-추격하는 삼성..."1분기 점유율 38%P 차이 예상"바이든, 반도체 등 공급망 검토 지시…계산 복잡해진 韓기업들 바이든 발표했습니다!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 공급 확보!! 행정명령입니다. close (4.02%)와 SK하이닉스(9.19%)의 오름세가 두드러졌다. 전일 필라델피아 반도체 지수가 조 바이든 정부가 미국 내 반도체 공급망 강화를 위한 행정명령 서명을 할 것이란 소식에 3% 상승하면서 국내 반도체 업종에 긍정적인 영향을 준 것으로 풀이된다. 나아가 SK하이닉스의 경우 극자외선(EUV) 스캐너 구매 계약이 주가에 호재로 반영되며 52주 신고가를 경신했다. 이외에도 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 383,000 전일대비 9,000 등락률 +2.41% 거래량 750,512 전일가 374,000 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 '비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복 close (2.4%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 30,000 등락률 +3.49% 거래량 445,102 전일가 860,000 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 LG하우시스-지투알, 女사외이사로 서수경·최세정 교수 선임'비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세LG화학, 이시간 주가 +1.63%.... 최근 5일 개인 31만 2155주 순매수 close (3.5%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 10,000 등락률 +4.26% 거래량 1,552,924 전일가 235,000 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 '비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세현대차-LG, '1조 코나EV 리콜비용' 두고 갈등외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등 close (4.2%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 704,000 전일대비 17,000 등락률 +2.47% 거래량 442,310 전일가 687,000 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 '삼천피' 깼지만 삼성전자는 담았다LG화학·삼성SDI '주춤'…그래도 담는 개미들삼성SDI, '전기차 배터리' 헝가리 공장 증설에 9400억원 투자 close (2.5%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 484,500 전일대비 11,000 등락률 +2.32% 거래량 514,407 전일가 473,500 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 47만 6597주 순매수... 주가 47만 4000원(+0.11%)코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지세계 최대 자산운용사 블랙록 "카카오 지분 5.18% 보유" close (2.3%) 등도 상승했다.

코스닥지수는 전일 대비 3.30%(29.90포인트) 오른 936.21로 장을 끝냈다. 코스닥지수는 전 거래일보다 0.42%(3.84포인트) 오른 910.15로 장을 시작해 오름폭을 키워나갔다.투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 1259억원, 831억원어치 주식을 순매수했다. 개인은 홀로 1884억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온제약과 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 130,700 전일대비 9,500 등락률 +7.84% 거래량 2,059,287 전일가 121,200 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 '비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복코스피 혼조세.. 개인과 외인의 줄다리기 close 가 각각 10%, 7.8% 올랐다. 셀트리온그룹주의 경우 유럽의약품청이 코로나19 항체치료제 렉키로나의 허가를 위한 공식 검토 절차를 개시했다는 소식이 긍정적인 영향을 줬다. 이외에도 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,100 전일대비 2,400 등락률 +4.47% 거래량 1,758,973 전일가 53,700 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 '비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복 close (4.4%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 136,200 전일대비 11,000 등락률 +8.79% 거래량 491,764 전일가 125,200 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 '비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등코스피, 美 증시 호조에 장 초반 3000선 회복 close (8.7%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 166,000 전일대비 3,800 등락률 +2.34% 거래량 158,574 전일가 162,200 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져 close (2.3%) 등도 올랐다.

이경민 대신증권 연구원은 “이날 증시에선 반도체주 강세와 외국인이 선물 순매수세 확대가 반영되면서 코스피가 반등했다”며 “원·달러 환율은 미국의 통화 완화 정책 기조의 재확인, 외국인 증시 순매수 확대, 위안화 강세로 전일 대비 하락했다”고 말했다.

