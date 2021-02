LG전자 공기과학연구소, 미생물·미세먼지 시험기관으로 공인

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 3,000 등락률 +2.00% 거래량 774,300 전일가 150,000 2021.02.25 10:18 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 여의도 현대백화점에 국내 최대 규모 매장 오픈LG전자, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -0.95%...코로나 뚫은 LG전자, 작년 올레드 TV 출하량 200만대 돌파 close 는 공기 관련 전문 연구조직인 공기과학연구소가 최근 한국인정기구(KOLAS)로부터 미생물과 미세먼지 분야 시험기관으로 인정받았다고 25일 밝혔다.

한국인정기구는 전문 평가사가 국제 기준에 맞춰 대상 기관의 품질 시스템과 기술능력을 평가하고 해당 분야의 공인시험능력을 인정하고 있다. 가전제조기업 연구소 가운데 공기 관련 미생물과 미세먼지 분야에서 KOLAS 시험기관 인정을 취득한 것은 LG전자가 처음이다.

LG전자가 공인시험기관으로 인정받은 규격은 ▲필터의 항균성능 평가, 플라스틱의 항균성능 평가, 미생물 양의 정량적 계측 등 '미생물 분야'와 ▲공기청정기 미세먼지제거능력 평가 및 표준청정면적 산출, 공기청정기의 에너지효율 평가 등 '미세먼지 분야'다.

LG전자는 차세대 에어솔루션 핵심기술을 연구개발하는 전담 조직인 공기과학연구소를 2018년 설립했다. 이곳에서 개발하는 혁신 기술들은 퓨리케어 공기청정기뿐 아니라 휘센 에어컨, 휘센 제습기 등 LG전자 에어솔루션 제품 전반에 적용되고 있다.

LG전자는 공기과학연구소뿐만 아니라 물과학연구소, 식품과학연구소를 설립해 공기와 물, 식품을 각각 연구하는 전문조직을 모두 보유하고 있다. 이를 통해 건강을 위한 가전은 기초기술에 대한 연구단계부터 철저하게 검증하고 관리한다.

이재성 LG전자 H&A사업본부 에어솔루션사업부장(부사장)은 "업계 유일 공기질 공인시험기관인 공기과학연구소의 인프라를 기반으로 고객에게 차원이 다른 가치를 제공하는 혁신적인 에어솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

