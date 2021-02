행안부, 2개 이상 시·도를 경유하는 자전거 도로 26곳에 도로명 부여

도로명 부여 받은 자전거 전용도로는 총 257개로 늘어

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 ‘자전거 전용도로’로 규정돼 있는 자전거도로에 도로명을 부여한다고 25일 밝혔다. 이번에 행정안전부가 도로명을 부여한 자전거 도로는 2개 이상 시·도를 경유하는 26곳이다.

자전거이용 활성화에 관한 법률에서 규정하고 있는 자전거 도로는 ?자전거 전용도로, ?자전거·보행자 겸용도로, ?자전거 전용차로, ?자전거 우선도로로 구분된다. 이번에 행안부에서 부여하는 26개를 포함하면 도로명을 부여받은 자전거 전용도로는 총 257개로 늘어난다.

자전거·보행자 겸용도로 등과 같이 일반도로에 인접한 자전거 도로는 주변의 건물이나 시설물 등을 통해 자신의 위치 확인에 큰 어려움이 없었지만 자전거 전용도로는 주로 공원이나 하천변 등에 설치돼 있어 정확한 위치를 확인하기가 어려웠다.

자전거 전용도로에 도로명이 부여됨으로써 도로변에 위치한 공중화장실, 휴게소 등에도 도로명주소가 부여되고 도로명주소안내시설이 설치돼 정확한 위치 안내가 가능해질 전망이다.

자전거도로의 주소정보는 도로명주소누리집을 통해 소방·경찰·인터넷 포털 등에 제공돼 긴급 상황 발생 시 위치 안내에 활용될 뿐만 아니라 내비게이션 등 지도 서비스에서도 검색할 수 있게 된다.

박성호 행정안전부 지방자치분권실장은 “자전거 전용도로에 도로명 이 부여되어 응급상황 등이 발생했을 때 더욱 신속하게 대응할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국민의 생활 안전과 편의 향상을 위해 주소 정보를 더욱 촘촘하게 확대해 나가겠다”고 말했다.

