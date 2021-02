“당신의 상상, 양천협치를 채우다”...양천구 '민관협치 의제' 공모

지역사회 문제 해결 위한 민관협치 의제(사업) 공모... 양천구민 누구나 참여 가능, 2월 22~3월 23일 30일간 진행

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영) 지역사회 문제해결을 위해 민과 관이 함께 공동으로 진행할 수 있는 우수한 의제(사업)를 2월22일부터 3월23일 30일간 모집할 계획이다.

이번 공모는 행정기관이 주도적으로 정책을 결정하는 방식을 넘어 구민들과 함께 지역사회 문제를 고민하고 해결할 수 있도록 하려는 취지에서 시작됐다.

공모참여는 구정과 양천구 협치에 관심이 있는 구민 누구나 함께 할 수 있으며, 지역내에서 활동하는 직장인, 학생 등도 가능하다.

공모분야는 복지, 경제, 교육, 문화, 환경, 안전, 청년, 기타 등 구정 전반으로 계획 ·실행 ·평가 전 과정에서 민관이 협력, 지역 문제를 해결해 나갈 수 있는 의제면 충분하다.

참여 희망자는 제안서를 작성한 뒤 온라인(이메일 jywddy@seoul.go.kr)으로 보내거나, 구청 주민협치과로 직접 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.

제안서는 구 홈페이지 → 소통과 참여 → 공지사항 또는 양천 협치 → 협치 게시판에서 확인할 수 있다.

제안된 의제(사업)는 시행 가능 여부와 타당성 검토, 공모 의제 요건 충족 여부 검토와 의제에 대한 온 ·오프라인 선호도 조사, 공모심사위원회 심사 등의 과정을 통해 최종적으로 우수 의제(사업)가 선정된다.

우수 제안자에 대해서는 표창장과 부상이 지급될 예정이며, 의제(사업)는 다양한 주민이 참여하는 공론장에서 사업 우선순위 선정과 협치 양천구회의 승인 및 의결 등의 절차를 거친 후 ‘2022년 양천구 협치 사업’으로 선보일 계획이다.

김수영 양천구청장은 “이번 공모를 통해 구민들이 필요로 하고 공감할 수 있는 의제가 발굴되길 바라며, 앞으로도 협치가 구정의 핵심 가치로서 자리매김할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr