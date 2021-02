부산경남경마공원, 3월 6일 첫째 주 경주마 달린다

한국마사회 부경본부, 3월 경마 시행 계획 발표

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산경남경마공원에서 다음 달 6일 첫 경주가 열린다.

한국마사회 부산경남지역본부는 3월 경마 시행 계획을 발표했다.

부산경남경마공원에서는 3월 6일 토요일 첫 경주를 시작으로 4주간 40개의 경주가 펼쳐진다.

이 가운데 28개는 국산마 경주, 12개는 국산·외산마 혼합경주로 시행된다.3월 부경 경주는 전 경주 모두 토요일에 시행되며, 첫 경주 출발시각은 오후 1시 30분, 마지막 경주 출발시각은 오후 6시이다.

금요일은 제주 10개 경주, 일요일은 서울 15개 경주가 중계경주로 진행된다.

부산경남경마공원은 사회적 거리두기 방침에 따라 전체 좌석의 20%(1017석)만 운영하고 있다.

철저한 방역관리를 위해 입장 고객은 경주 전날에 마이카드앱을 통해 사전 예약해야 한다. 문진표 작성과 지정좌석만 예약가능하고 당일 현장 예매는 안된다.

경마 관람대 외에 공원시설은 운영하지 않는다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr