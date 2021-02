국회 운영위원회 출석 감사원 감사, 공무원 적극행정에 부담 지적

[아시아경제 류정민 기자] 유영민 청와대 비서실장은 24일 국회 운영위원회 전체회의에 출석해 감사원의 정부 정책에 대한 감사 문제와 관련해 "감사원은 경제성 평가에 대한 위법성 여부를 판단한다고 했지만 정부 정책 전반적인 것으로 가지 않느냐 하는 점에서 상당히 유감"이라고 밝혔다.

유 실장은 이성만 더불어민주당 의원의 감사원 감사 문제점 질의와 관련해 "재판 중인 사항이라 조심스러운 사안"이라면서도 "공무원들의 적극행정에 부담을 주고 있다. 우려스럽다"고 지적했다.

