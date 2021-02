'마요네즈의 재발견'…새카만 타르 뒤집어쓴 거북이 씻은 듯 나아

이스라엘 지중해 연안서 사상 최악 기름유출

마요네즈 계속 먹이니 오염된 호흡기 깨끗해져

[아시아경제 김봉주 기자] 사상 최악의 해양 기름유출 사건이 발생했던 이스라엘 해변에서 생사를 오가던 멸종 위기 거북이가 마요네즈를 먹고 건강을 회복하는 기적이 일어났다.

22일(현지시간) 주요외신에 따르면 이스라엘 자연·공원관리청 산하 국립 바다거북이 구조센터는 팔레스타인 가자지구와 레바논 사이에 위치한 이스라엘 지중해 연안에서 푸른바다거북이 11마리를 구조했다.

이 지역에서 광범위한 타르 유출이 발생했으며, 해안 195㎞가 두꺼운 기름띠로 뒤덮여 오염됐다.

몸속에 검은 액체로 가득한 16.7m 길이 고래가 죽은 채 해변으로 떠밀려 오는 등 해양생물들의 사체들이 잇따랐다.

이번에 구조된 멸종 위기종 푸른바다거북들도 발견 당시 시꺼먼 타르를 몸 안팎으로 잔뜩 뒤집어쓰고 있었다.

센터의 가이 이브기 의료보조 담당은 "거북이들의 호흡기관 안과 바깥 부분이 모두 타르로 가득했다"고 말했다.

센터 직원들은 생사를 오가는 거북이들의 몸속에 가득 찬 타르를 제거할 방법을 연구하기 시작했고, 타르를 씻어낼 방법을 찾아냈다. 바로 마요네즈를 먹이는 것이다.

이브기는 "거북들에 마요네즈를 계속 먹였다. 타르를 몸 밖으로 잘 배출해 기관지를 깨끗하게 할 수 있었다"고 전했다.

푸른바다거북들이 야생으로 정도로 건강을 완벽하게 회복하는 데에는 1∼2주 걸릴 것으로 보인다.

이스라엘은 선박이 기름을 유출한 것으로 추정하고 있으며, 정확한 유출 경위를 조사하고 있다.

현재 이스라엘 지중해변 기름 유출로 자원봉사자 수천 명이 기름띠 제거에 나섰지만, 완전히 제거되기까지는 수개월이 걸릴 것으로 보인다.

