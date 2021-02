광주소방본부, 26일부터 소방공무원 신규채용 원서접수

공개경쟁 48명·경력경쟁 25명 등 총 73명 선발 예정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 소방안전본부는 오는 26일부터 내달 4일까지 소방공무원 채용 응시원서를 접수한다고 24일 밝혔다.

채용 규모는 공개경쟁(일반소방) 48명(남45, 여3), 경력경쟁 25명(남21, 여4) 등 총 73명을 선발한다.

경력경쟁채용의 경우 구급 8명(남5, 여3), 구조 5명, 운전 5명, 항공조정 1명, 항공정비 1명, 화학 1명, 관련학과 4명(남3, 여1)을 각각 선발한다.

오는 4월3일 필기시험, 5월13일부터 6월11일까지 체력시험이 실시된다.

6월17일부터 8월20일까지 인·적성검사, 서류전형을 거쳐 면접시험 순으로 채용 일정이 진행되며, 오는 8월31일 최종합격자가 발표될 예정이다.

응시원서접수는 지난해와 달리 소방청 인터넷 원서접수 시스템에서만 진행되며, 올해부터는 거주지와 상관없이 희망지역에 응시할 수 있지만 중복 지원이 불가한 점에 유의해야 한다.

자세한 사항은 광주소방안전본부 전화 또는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

양영규 시 소방행정과장은 “광주시민의 안전을 책임지고 미래 광주소방의 주역이 될 유능한 인재들의 많은 관심과 응시를 부탁한다”고 말했다.

한편 오는 2022년부터는 필기시험 고교과목 선택방식이 폐지된다. 필수 3과목에 선택 2과목 선택하던 기존방식에서 영어, 한국사, 행정법총론, 소방학개론, 소방관계법규 필수 5과목으로 개편된다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr