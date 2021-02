이상익 함평군수, 丁 총리에 314만 국민 염원 강력 전달

314만 원전 인근지역 국민에게 더 무한대의 희생만을 강요해서는 아니 될 것



삼중수소 검출, 맥스터 건설, 수소 제거장치 결함과 원전 인근지역 국민 불안감 등에 관해서도 다양한 의견 제시





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전국원전인근지역동맹(이하 전국원전동맹)이 지난 23일 정부세종청사를 방문해 정세균 국무총리와 면담을 진행했다.

이상익 함평군수는 이날 원자력안전교부세 신설을 골자로 하는 지방교부세법 일부개정안이 조속히 국회 통과될 수 있도록 행정부의 주도적 역할을 요청했다고 24일 밝혔다.

이번 면담은 이상익 전남 함평군수, 박태완 울산 중구청장을 비롯해 전국원전 동맹 5개 지자체에서 참석했다.

원자력안전교부세 신설은 지난 수십 년 동안 환경권을 침해당하고 있는 전국의 원전 인근 16개 지자체, 314만 국민에 대한 최소한의 보상이며, 이는 지역 균형발전과 현 정부의 지방재정 분권 기조와도 일치할 뿐 아니라 예산지원으로 실질적인 방사능 방제도 가능해 원전 안전도 대폭 강화되는 일이라고 주장했다.

최근 발생하고 있는 원전 안전에 관한 문제에 대해서도 정부의 적극적인 대책을 건의했다.

지난해 발생한 한빛원전 격납건물 공극(구멍), 원전 내 삼중수소 검출 등 원전 관련 사건·사고의 재발 방지를 위해서는 인근지역 국민이 수긍할 수 있을 정도의 객관적이고 철저한 조사가 필요하고 이에 대한 적극적인 의견수렴이 있어야 불필요한 사회적 논란을 줄일 수 있다고 피력했다.

아울러 맥스터 증설을 둘러싼 사용후핵연료 처리 문제에 대해서도 조속히 중간 저장시설과 최종처분시설을 건설해야 한다고 말했다.

이상익 군수는 “핵연료 과세방안, 원전해체 등 여러 가지 현안 사업 발생 시 원전 인근 지자체 의견의 적극 반영과 적절한 보상이 필요하다”고 강조했다.

한편, 전국원전 동맹은 전국 원전 인근지역 16개 지자체(주민 수 314만 명)가 가입해 활동하고 있으며, 2019년 10월 23일 출범 후 지금까지 각종 원전 사건·사고에 대한 성명서 등을 발표하고 원자력안전교부세 신설을 지속해서 촉구하고 있다.

