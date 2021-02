[아시아경제 박지환 기자] 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 700 등락률 -5.65% 거래량 1,280,732 전일가 12,400 2021.02.24 15:30 장마감 관련기사 휴먼엔, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0%휴먼엔, 검색 상위 랭킹... 주가 1.11%[CB 발행 그후]휴먼엔, 리조트 사업 위해 1년 전 발행한 CB '대박' close 은 226억원 규모의 파생상품 거래 손실이 발생했다고 24일 공시했다. 이는 자기자본 대비 259.60%에 해당한다.

회사 측은 "주가 상승으로 인한 파생상품 부채 평가 손실이 발생했다"며 "계상된 금액은 현금 유출이 없는 손실에 해당한다"고 밝혔다.

