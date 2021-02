[포토]박준희 관악구청장 '고맙습니다. 필수노동자' 캠페인 동참

24일 SNS에 ‘고맙습니다. 필수노동자’ 팻말 인증사진 게재...필수노동자들 존중받는 사회적 분위기 조성에 노력

[아시아경제 박종일 기자] 박준희 관악구청장이 24일 ‘고맙습니다. 필수노동자’ 캠페인에 동참했다.

고맙습니다. 필수노동자 캠페인은 코로나19 장기화라는 재난 상황에서 감염의 위험을 무릅쓰고 대면 업무를 수행하고 있는 보건·의료, 물류·운송, 환경미화, 사회복지, 배달업 종사자 등 우리 사회 기능 유지에 핵심적 역할을 담당하는 필수노동자에게 고마움과 격려의 마음을 전하는 릴레이 캠페인이다.

참여자는 자필로 적은 ‘고맙습니다. 필수노동자’ 팻말을 들고 사진을 촬영한 다음, 본인 페이스북, 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 올리고 다음 참여자를 지정하면 된다.

박준희 구청장은 캠페인에 참여, “코로나19 감염 위기 속에서도 우리 모두의 안전과 일상을 지키기 위해 헌신적으로 일하고 계시는 필수노동자분들의 노고에 깊은 감사를 드린다”며 “정부, 서울시와 함께 필수노동자 처우 개선을 위해 적극 노력하겠다”는 말도 함께 전했다.

유동균 마포구청장의 지명을 받은 박준희 구청장은 이 뜻깊은 캠페인의 다음 주자로 박성수 송파구청장, 박겸수 강북구청장을 지명, 참여를 요청했다.

한편, 구는 지난 2월18일 ‘서울특별시 관악구 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례’가 제정·공포돼 향후 필수노동자들이 존중받는 사회적 분위기 조성에 기여할 것으로 기대된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr