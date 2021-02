[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장이 24일 오전 11시 경찰청 치안종합상황실에서 아스트라제네카 코로나19 백신에 대한 경찰의 수송안전지원(에스코트) 상황을 실시간으로 지휘하고 있다.

이날 백신은 경북 안동 SK바이오사이언스 공장에서 출발해 이천물류센터로 이송됐다. 백신은 내일부터 전국 보건소, 요양병원, 요양시설 등으로 배송될 예정이다.

